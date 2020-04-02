В Москве ввели штрафы за нарушение самоизоляции

Сергей Собянин утвердил штрафы до 5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции в столице. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы.

Так, до четырех тысяч рублей придется заплатить за нарушение режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, при повторном нарушении - пять тысяч.

Власти также будут правомочны задерживать машину у тех, кто на ней нарушил самоизоляцию.

Также введены ограничения для организаций, не прекративших работу.

«Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей» - сказано в документе.

Помогать властям обеспечивать порядок будут общественные пункты охраны порядка, они будут патрулировать закрепленную за ними территорию.

Для фиксации нарушений и выявления массового скопления людей будут использоваться городские камеры видеонаблюдения и данные о геолокации.

Напомним, что с 30 марта введен режим самоизоляции для всех граждан вне зависимости от возраста. Исключения составляют походы в ближайший магазин, аптеку, на работу, если она не переведена на удаленку, в поликлинику, а также чтобы выбросить мусор и выгулять собаку, но не дальше, чем в 100 метрах от дома.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении уголовной и административной ответственности за нарушение карантина и распространение в Сети фейков.