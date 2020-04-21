СМИ: в Японии мужчина взял в заложники двух детей

В одном из ресторанов японской префектуры Фукуи вооруженный ножом мужчина захватил в заложники двух детей. Об этом сообщает телеканал NHK.

По неподтвержденной информации, злоумышленник - это бывший сотрудник заведения. Отмечается, что он ворвался в ресторан утром. Сначала устроил разбирательство с работниками, а затем взял в заложники двух маленьких девочек и заперся.

В настоящее время полиция ведет с мужчиной переговоры.