СМИ: в Японии мужчина взял в заложники двух детей
В настоящее время полиция ведет со злоумышленником переговоры.
© Фото: Yohei Osada globallookpress
В одном из ресторанов японской префектуры Фукуи вооруженный ножом мужчина захватил в заложники двух детей. Об этом сообщает телеканал NHK.
По неподтвержденной информации, злоумышленник - это бывший сотрудник заведения. Отмечается, что он ворвался в ресторан утром. Сначала устроил разбирательство с работниками, а затем взял в заложники двух маленьких девочек и заперся.
В настоящее время полиция ведет с мужчиной переговоры.