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Строгий карантин: в Крыму начался режим самоизоляции

Виктория Косогляденко
Ирина Егорова
15:23 02.04.2020
На Крымском полуострове с 17 марта действует режим повышенной готовности на фоне ситуации с коронавирусом, а карантин начался с сегодняшнего дня.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Из-за пандемии коронавируса на территории Крыма введены серьезные карантинные меры. В Крыму со второго апреля действует режим обязательной самоизоляции. С полуночи на съезде с Крымского моста начал работать блокпост. Так, всем въезжающим на полуостров необходимо пройти досмотр через обязательный пункт контроля на Крымском мосту. На блокпосту каждый автомобиль проходит полный досмотр - салон, багажник, бардачок, а также проверяют самочувствие водителя и всех пассажиров. Помимо этого каждому необходимо предоставить личные данные для анкеты.

Еще одной мерой является приостановка транспортного сообщения между городами на две недели.

Строгий режим карантина действует как на суше, так и на море. За соблюдением правил в акватории следят патрульные катера инспекции по маломерным судам. Сейчас морские трамвайчики, которые в городе являются основным средством передвижения, курсируют строго утром и вечером, чтобы доставить на работу и забрать с работы тех, на чьи профессии ограничения не распространяются.

На Крымском полуострове с 17 марта действует режим повышенной готовности на фоне ситуации с коронавирусом, а карантин начнется с завтрашнего дня, со 2 апреля. Ранее власти соседнего субъекта - города федерального значения Севастополя - объявили о введении режима самоизоляции. Севастополь, в плане соблюдения режима самоизоляции, можно назвать самым дисциплинированным: набережные пустуют, а туристические живописные места скучают по наплыву гостей, ведь именно в это время курортный сезон уже постепенно начинается.

В республике зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом, большинство из них недавно вернулись из-за границы. За сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 771 человека. Теперь в России зарегистрировано 3548 человек с подтвержденным COVID-19 в 76 регионах. С начала распространения коронавируса в нашей стране от новой болезни умерли 30 человек. 

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