Назван самый безопасный транспорт на период эпидемии

Самым безопасным транспортом для передвижения по городу на период распространения коронавируса может стать такси. При перемещении на автобусе или метро не всегда возможно выдерживать рекомендованную дистанцию между людьми не менее метра. В такси же при посадке на заднее правое сидение это получается сделать.

По словам председателя московского профсоюза таксистов Николая Кодолова, таксопарки обязаны проводить осмотр водителей перед выходом на смену и следить за их состоянием здоровья.

«Есть предписание главного санитарного врача, что в машине такси должно быть спиртосодержащее средство для обработки поверхностей, гель для рук, салфетки антисептические и три маски. Если у таксиста машина арендная из автопарка, то большинство таких парков раздобыли такие комплекты и выдали водителям. Также есть советы для таксистов, что надо протирать ручки дверей, проветривать салон машины», — рассказал Кодолов в интервью радио Sputnik.

При этом он посоветовал не садиться в машину к частному извозчику. По словам Кодолова, их здоровье не проверяется, такие водители могут выходить на смену в ненадлежащем состоянии.