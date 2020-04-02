Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Назван самый безопасный транспорт на период эпидемии

Кирилл Васин
15:11 02.04.2020
При перемещении на автобусе или метро не всегда возможно выдерживать рекомендованную дистанцию между людьми не менее метра.
Назван самый безопасный транспорт на период эпидемии
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Самым безопасным транспортом для передвижения по городу на период распространения коронавируса может стать такси. При перемещении на автобусе или метро не всегда возможно выдерживать рекомендованную дистанцию между людьми не менее метра. В такси же при посадке на заднее правое сидение это получается сделать.

По словам председателя московского профсоюза таксистов Николая Кодолова, таксопарки обязаны проводить осмотр водителей перед выходом на смену и следить за их состоянием здоровья.

«Есть предписание главного санитарного врача, что в машине такси должно быть спиртосодержащее средство для обработки поверхностей, гель для рук, салфетки антисептические и три маски. Если у таксиста машина арендная из автопарка, то большинство таких парков раздобыли такие комплекты и выдали водителям. Также есть советы для таксистов, что надо протирать ручки дверей, проветривать салон машины», — рассказал Кодолов в интервью радио Sputnik.

При этом он посоветовал не садиться в машину к частному извозчику. По словам Кодолова, их здоровье не проверяется, такие водители могут выходить на смену в ненадлежащем состоянии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.04.2020, 01:07
ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек
Дата02.04.2020, 08:49
На скорости 600 км/ч: летчики ЗВО отработали дозаправку в воздухе над Воронежем
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата02.04.2020, 08:00
ГАЗ-64 и ГАЗ-67: первые внедорожники СССР
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:07 В стране и мире
МИД: в ЕС занимаются дезинформацией относительно гуманитарной помощи РФ в Италии
16:05 В стране и мире
Матвиенко рассказала, почему россияне скупают водку
15:55 В стране и мире
СМИ: ФСБ проводит следственные действия в МВД по делу о коррупции
15:43 В стране и мире
У нарушивших самоизоляцию москвичей будут задерживать машины
15:39 В стране и мире
В Москве ввели штрафы за нарушение самоизоляции
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ: ученые предупредили об особой опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19
Берегите пушистых: названо самое уязвимое для коронавируса домашнее животное
Эпидемиолог: на смену COVID-19 может прийти более опасный вирус
Видео
Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.