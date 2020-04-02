В Москве подтверждено 595 новых случаев заражения коронавирусом

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили о том, что в столице за сутки подтверждено 595 новых случаев заражения COVID-19. Всего в столице зафиксировано 2475 случаев инфицирования.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что среди новых заболевших наибольшую долю (почти 46%) составляют люди от 18 до 45 лет. Еще 33% — граждане в возрасте от 46 до 65 лет, около 15% — старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет, еще 6% заболевших — дети.

С 30 марта в Москве действует режим домашней самоизоляции. Покидать жилище можно только для похода в продуктовый или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью, для обязательной поездки на работу или выгула домашнего животного не дальше, чем в 100 метрах от дома.