Названы самые безопасные страны во время пандемии коронавируса

Самой безопасной страной во время пандемии коронавируса является Израиль. К такому выводу пришли специалисты фонда Deep Knowledge Group.

Эксперты уверены, что это государство постоянно переживает кризисы, поэтому имеет большой опыт в чрезвычайных ситуациях.

На втором месте, как сообщает британское издание Express, располагается Германия. По словам экспертов фонда, у нее - лучшие показатели среди всех стран Европы.

Третью строчку занимает Южная Корея. За ней следуют Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур, Япония и Гонконг.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона 400 тысяч человек, от инфекции скончались 170 042 пациента.