Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч человек

Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило отметку в 170 тысяч человек, инфицированы почти 2,5 миллиона человек. Такие данные обнародовал американский Университет Хопкинса, занимающийся сбором официальной информации по распространению COVID-19.

Согласно последним данным, число зараженных в мире составляет 2 473 209, жертвами коронавирусной инфекции стали уже 170 042 человека, более 645 тысяч пациентов удалось спасти.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. Эпицентром заражения считается многомиллионный город Ухань в провинции Хубэй. Несмотря на то, что регион был закрыт на карантин, сдержать распространение болезни не удалось, и сейчас от нее страдают люди во всех частях света. Эксперты Всемирной организации здравоохранения 11 марта 2020 года были вынуждены признать вспышку коронавируса пандемией.