Лукашенко назвал цену российского газа для Минска

С учетом логистики в нынешних условиях цена на российский газ для Белоруссии должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров, заявил Александр Лукашенко.

«Все считают, что мы покупаем природный газ за 120 долларов за тысячу кубов. Так не за 120… Еще в конце прошлого года они нам сказали: "127 долларов, меньше не можем". И плюс 20 долларов мы им платим за Белтрансгаз, который они купили у нас», - передает слова белорусского лидера издание «Советская Беларусь».

Получается, что итоговая цена составляет 147 долларов. По словам Лукашенко, Украина получает газ по такой же цене. А если учитывать цены не нефть, которые упали, а значит и на газ тоже, фактическая цена с учетом логистики должна составлять 40-45 долларов, считает Лукашенко.

Ранее Москва и Минск договорились о поставках газа на 2020 год без скидок. А белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, аргументируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.