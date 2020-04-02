Орнитолог рассказал о передаче вирусов людям от птиц

Эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России орнитолог Игорь Карякин рассказал о механизме передачи вирусов людям от птиц.

По его словам, «птичий» вирус людям может передаться только при концентрированном контакте. В группу риска входят птичьи подворья, а также охотники, которые убивают гусей и уток, после чего везут тушки домой. Он отметил, что такие случаи уже бывали.

«Но надо понимать, что это было в Азии (речь идет о птичьем гриппе - прим. ред.), где с птицами черт-те что делают, второе - вспышка заболевания была быстро локализована и сошла на нет. После нескольких тысяч репликаций этого вируса он потерял свои патогенные свойства в человеческой популяции. Была повторная вспышка обновленной версии этого же вируса. Она также закончилась. Некоторое количество людей умерло, но в итоге попытка прижиться у вируса в человеческой популяции не удалась», — рассказал Карякин РИА Новости.





Однако, по его словам, следующий штамм вируса способен вызвать новую вспышку. Пока же речь идет лишь о локальных его проявлениях, вирус в человеческой среде не смог развиться так, как COVID-19.