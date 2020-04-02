МИД: Россия готова и дальше работать с США в борьбе с коронавирусом

Россия и США сотрудничают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на основании договоренностей, которые существуют между президентами - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В продолжении договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Путина и Трампа 30 марта, Россия отправила США самолетом военно-транспортной авиации Минобороны РФ груз медицинского оборудовании. Как рассказала Захарова, половина стоимости данного груза была оплачена Российским фондом прямых инвестиций РФПИ, а вторую половину американские коллеги оплатили самостоятельно. Фонд РФПИ играет огромную роль в сотрудничестве между РФ и США и поддерживает американский бизнес.

«В эти дни Соединенные Штаты переориентируют свою промышленность на производство товаров, необходимых для сдерживания пандемии коронавируса. Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется», - сказано в заявлении представителя МИД.

Захарова отметила, что в заявлении Государственного департамента США относительно важности совместных усилий по борьбе с коронавирусом указано, что «обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь в прошлом и без сомнений вновь будут ее оказывать в будущем. Пришло время работать вместе, чтобы одолеть общего врага, угрожающего жизни каждого из нас».