МИД объяснил, кто оплатил российскую гумпомощь США

Половина стоимости российского гуманитарного груза для США оплачена РФПИ, другая половина американской стороной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Самолет с медицинским оборудованием прилетел в Нью-Йорк накануне, 1 апреля. Борт было решено отправить после того, как Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом.

«В развитие этих договоренностей груз медицинского оборудования был доставлен в США самолетом военно-транспортной авиации Министерства обороны России. Половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а половина - американской стороной самостоятельно», - заявила Захарова.

По ее словам, сейчас наша страна может помочь другим в борьбе с COVID-19. Она отметила, что Россия уже помогла Китаю, когда там была тяжелая ситуация с заболеванием. Теперь Москва получает поддержку из Пекина.

«В эти дни Соединенные Штаты переориентируют свою промышленность на производство товаров, необходимых для сдерживания пандемии коронавируса. Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется», - считает официальный представитель МИД РФ.

Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус уже прокомментировала доставку груза из России. По ее словам, сейчас наступило время для совместной работы для победы над общим врагом.