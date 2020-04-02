«Помощь, которую сложно переоценить»: в Нью-Йорке разгружают российский самолет с медоборудованием

В аэропорту Нью-Йорка проходит разгрузка прибывшего в город самолета Воздушно-космических сил РФ. На судне в США были доставлены медицинские средства и оборудование для противодействия коронавирусной инфекции.

Как объяснил встречавший борт первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, самолет не останется в Соединенных Штатах, а практически сразу полетит обратно.

Помощь в виде поставок так необходимых в Нью-Йорке средств защиты имеет действительно большое значение, так как город находится в крайне тяжелой эпидемиологической ситуации и на счету все ресурсы, вплоть до каждой маски .

«Каждая маска, каждое средство защиты на счету. Важность этой помощи сложно переоценить», - сообщил Полянский.

Российский самолет Ан-124 «Руслан» совершил посадку в США вчера, 1 апреля, в конце дня. Борт Минобороны был отправлен в качестве помощи в разрешении тяжелой ситуации с пандемией коронавируса в стране.