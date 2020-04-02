Песков прокомментировал информацию о продлении выходной недели

С 30 марта по 5 апреля в нашей стране нерабочая неделя. Такое решение озвучил президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам. В СМИ появилась информация о том, что нерабочую неделю продлят и на период с 6 по 12 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения.

«Я могу лишь констатировать, что по состоянию на эту минуту никаких решений не принималось», - заявил он.

В Кремле также прокомментировали возможность закрытия административных границ из-за распространения коронавируса. По словам Пескова, таких решений на этот счет не принималось.