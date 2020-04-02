В Кремле отреагировали на возможность закрытия административных границ из-за COVID-19

Решений о закрытии административных границ в нашей стране из-за распространения на территории России коронавируса нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, никаких таких решений из центра, из штаба на этот счет не было и нет», - заявил он.

Все больше регионов России переходят на режим самоизоляции. Всего в нашей стране сейчас зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки число заболевших выросло на 771.