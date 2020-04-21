Нефть марки WTI подорожала до $2,21 за баррель

Цена нефти марки WTI на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX) с поставкой в мае подорожала до $2,21 за баррель, вернувшись к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее стоимость нефтяных фьючерсов марки WTI с поставкой в мае впервые в истории рухнула до отрицательных значений. Котировки достигали минус $40,32 доллара.

Комментируя происходящее, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что ситуация на нефтяном рынке могла стать следствием картельного сговора, на что, по его мнению, указывает ряд факторов.

Медведев также предложил продавать топливо используя принцип take or pay, согласно которому поставщик обязуется предоставить товар, а покупатель - в любом случае оплатить определенную часть заявленных объемов вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле.