Минздрав РФ запустил систему учета заболевших коронавирусом

Министерство здравоохранения РФ запустило систему учета заболевших COVID-19, госпитализированных с признаками пневмонии и лицах, контактирующих с ними. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Информация будет поступать в систему от медицинских организаций, территориальных органов ФМБА России (для ЗАТО), Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Минтранса России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пользоваться информацией смогут заинтересованные федеральные ведомства, для них она будет обезличена. На региональном уровне обеспечат доступ к аналитике в разрезе медицинских организаций для оперативного принятия решения по заболевшим. Также будет осуществляться динамический мониторинг состояния здоровья так называемых «сложных пациентов».

В пресс-службе ведомства добавили, что новая система станет единым источником для предоставления информации о распространении COVID-19 и эффективности действий властей разного уровня по предотвращению распространения коронавируса.