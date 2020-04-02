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Срок рассмотрения заявления на маткапитал сократится с месяца до 10 дней

Кирилл Васин
13:32 02.04.2020
Услуга переходит в электронный формат.
Срок рассмотрения заявления на маткапитал сократится с месяца до 10 дней
© Фото: mos.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о сокращении сроков рассмотрения заявления на материнский капитал с месяца до 10 рабочих дней. Услуга переводится в электронный формат.

«Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат. Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза - с одного месяца до 10 рабочих дней», - сказал Мишустин.

По его словам, средства также будут перечисляться быстрее - вместо 10 на это уйдет 5 дней.

Премьер также пообещал изменить программу социальной поддержки граждан с детьми от 3 до 7 лет, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Он напомнил, что с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты составляют не менее половины прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. На эти цели из федерального бюджета выделено 105 миллиардов рублей, всего же будет направлено 136 миллиардов рублей.

Помимо этого, Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об утверждении порядка оформления больничных листов, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением COVID-19.

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