Эксперты предупредили о вреде бесконтрольного применения антисептиков

Чрезмерное увлечение антисептическими средствами и их неправильное применение ведет к мутации вирусов. В этом уверены авторы научной статьи, которая опубликована изданием The Conversation.

Дело в том, что помимо разрушения ДНК бактерий, различные дезинфицирующие средства и лосьоны способствуют выработке у вирусов устойчивости к санитайзерам. Все это способно привести к пандемиям и появлению новых форм опасных возбудителей, предупреждают авторы статьи.

Не стоит использовать и самодельные антисептики, предупреждают специалисты. Смеси, изготовленные на основе спирта или бытовой химии, не годятся для обеззараживания рук и поверхностей. Кроме того, их использование может вызвать побочные эффекты.

Чтобы не сыграть на стороне вирусов, врачи советуют относится к антисептикам, как к серьезным лекарственным препаратам и пользоваться ими ограниченное количество времени и строго в соответствии с приложенной инструкцией.