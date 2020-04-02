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Песков: президент РФ Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Валентина Пескова
13:31 02.04.2020
Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, свое обращение российский лидер сделает сегодня во второй половине дня.
Песков: президент РФ Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
© Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин работает над текстом нового обращения к населению страны. Глава государства выступит с ним сегодня во второй половине дня. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ждать выступления главы государства можно будет во второй половине дня, ориентировочно после 16 часов.

С момента начала эпидемии коронавируса Владимир Путин уже дважды обращался к народу своей страны. Второе обращение было показано телеканалами во время видеосовещания президента РФ с его полномочными представителями в федеральных округах.

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