Песков: президент РФ Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент Российской Федерации Владимир Путин работает над текстом нового обращения к населению страны. Глава государства выступит с ним сегодня во второй половине дня. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ждать выступления главы государства можно будет во второй половине дня, ориентировочно после 16 часов.

С момента начала эпидемии коронавируса Владимир Путин уже дважды обращался к народу своей страны. Второе обращение было показано телеканалами во время видеосовещания президента РФ с его полномочными представителями в федеральных округах.