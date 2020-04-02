Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в РФ хватает

Оперативный штаб докладывает, что врачам в РФ хватает медицинского оборудования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь нужно каждую конкретную новость проверять. Не всегда это соответствует действительности, где-то, возможно, действительно в каких-то регионах нехватка. Штаб над этим работает, но в целом, конечно, в первую очередь удовлетворяется необходимость именно тех, кто борется с коронавирусом, тех врачей, кто занят в борьбе с коронавирусом», - отметил Песков, комментируя информацию о жалобах врачей на нехватку медицинских масок.