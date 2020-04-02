Правительство РФ выделит денежные средства, чтобы помочь россиянам вернуться домой из-за границы

Министерство финансов России обязано выделить денежные средства Министерству иностранных дел РФ, для того, чтобы его сотрудники помогли россиянам, которые сейчас находятся за границей и не могут вернуться домой. Такое распоряжение отдал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Российские граждане оказались в сложном финансовом положением в связи с пандемией коронавируса.

«Для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания», - говорится в документе на сайте Правительства РФ.

Кроме того, при необходимости, россиянам продлят сроки действия документов, разрешающих нахождение за рубежом, распорядился премьер-министр.

С 31 марта Министерство транспорта приняло решение сократить число чартерных рейсов, вывозящих россиян из-за рубежа. Это связано с тем, что большинство соотечественников уже вернулись домой.