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На Крымском мосту установлены КПП из-за пандемии COVID-19

Светлана Головина
01:29 02.04.2020
Всем въезжающим на территорию полуострова необходимо пройти досмотр личного транспорта и предоставить данные о состоянии здоровья.
На Крымском мосту установлены КПП из-за пандемии COVID-19
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Для предотвращения распространения коронавируса на подъезде к Крымскому мосту через Керченский пролив начал работать Контрольно-пропускной пост. Об этом заявили в  в пресс-службе главы республики.

С полуночи 2 апреля проверке подлежат все транспортные средства, в том числе и грузовые. Водителям и пассажирам будет проведено измерение температуры.

Помимо этого каждому необходимо предоставить личные данные для анкеты.

Отмечается, что для работы на КПП привлечены сотрудники Росгвардии, МВД, Роспотребнадзора, министерства здравоохранения республики и военные медики, пишет РИА Новости.

Незадолго до этого стало известно, что в Крыму приостановлено транспортное сообщение между городами.

Согласно последним данным, в Крыму заражены коронавирусом 16 человек, в Севастополе - пять.

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