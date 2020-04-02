В ВСУ появился первый заболевший COVID-19

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в ВСУ. Заболела врач Хмельницкого военного госпиталя. Состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное, сообщили на официальной странице командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

Выявлены десять военнослужащих, контактировавших с зараженной. Всего на изоляции и самоизоляции находится 140 человек.

На Украине коронавирус подтвердился уже у 803 человек. 20 пациентов скончались, 13 - вылечились.