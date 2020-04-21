Россия исключила из санкционных списков двух украинских бизнесменов

Россия исключила украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня лиц, в отношении которых были введены специальные эконмические меры. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В российские санкционные списки Киселев и Новинский попали в конце 2018 года. Крупный предприниматель Вадим Новинский является владельцем Smart Holding Group – одной из украинских промышленно-инвестиционных групп. Кроме этого, он обладает целым перечнем активов, среди которых металлургический холдинг. Андрей Киселев возглавляет компанию «УкрМет», которая занимает значительную долю рынка экспорта металлолома.

Россия приняла решение о внесении ряда физических и юридических лиц Украины в санкционные списки в ноябре 2018 года. Данное решение было принято в ответ на ряд недружественных шагов со стороны официального Киева. Ограничения предусматривают блокировку счетов, ценных бумаг и имущества на территории России. Санкционный список неоднократно расширялся.