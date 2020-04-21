В ВОЗ назвали главное достижение России в период пандемии

России удалось сохранить систему здравоохранения во время распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Самое главное, что Россия смогла сохранить свою систему здравоохранения», - сказала она.

Вуйнович пояснила, что страна смогла обеспечить лечение больных с тяжелыми формами заболевания, которые занимают койки в реанимации в течение трех-четырех недель.

«Если это все заполнится, то те, кто прибывает на второй, третьей недели, остаются без лечения. И это Россия смогла предупредить, это самое главное», - уточнила она в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее в ВОЗ выразили обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в России, наряду с Белоруссией, Великобританией, Турцией и Украиной. Директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге также назвал солидарность государств ключевым моментом в борьбе с эпидемией.