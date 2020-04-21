Число зараженных коронавирусом в мире достигло почти 2,4 миллиона человек
Жертвами COVID-19 стали более 162 тысяч человек. Только за прошедшие сутки скончались 5109 пациентов.
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Количество заболевших коронавирусом в мире достигло 2 397 216 человек, скончались более 162 тысяч. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Только за прошедшие сутки было выявлено 83 тысячи новых случаев заражения и 5109 летальных исходов.
Большая часть тех, кто был инфицирован в последние 24 часа, проживает в странах Европы - 1 187 184 человека.
В России, по последним данным, зафиксировано 52 764 случая заражения, 3873 пациента выздоровели, 456 скончались.