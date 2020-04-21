Трамп прокомментировал отрицательную цену на нефть
Президент США заявил, что в течение месяца ситуация стабилизируется, нефть будет стоит 25-28 долларов за баррель.
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Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений, заявил, что это краткосрочное явление. Также он отметил, что это, скорее, финансовая история, а не нефтяная.
«Многие люди просто попали в неудобную ситуацию. Но я уверен, что примерно в течение месяца цена вырастет до 25-28 долларов за баррель», - отметил Трамп во время брифинга.
Также глава Белого дома заявил, что текущие цены на нефть позволят полностью заполнить резервы США.
Напомним, что 20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые за историю упала до отрицательных значений. К закрытию Нью-Йоркской товарной биржи она торговалась на уровне 37,63 доллара за баррель.