Трамп прокомментировал отрицательную цену на нефть

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений, заявил, что это краткосрочное явление. Также он отметил, что это, скорее, финансовая история, а не нефтяная.

«Многие люди просто попали в неудобную ситуацию. Но я уверен, что примерно в течение месяца цена вырастет до 25-28 долларов за баррель», - отметил Трамп во время брифинга.

Также глава Белого дома заявил, что текущие цены на нефть позволят полностью заполнить резервы США.

Напомним, что 20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые за историю упала до отрицательных значений. К закрытию Нью-Йоркской товарной биржи она торговалась на уровне 37,63 доллара за баррель.