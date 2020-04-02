Оперштабы для помощи пожилым с покупкой лекарств и еды появятся в РФ
С такой идеей согласился премьер-министр страны.
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Глава российского правительства Михаил Мишустин согласился с идеей создать в стране оперштабы для помощи пожилым людям с покупкой лекарств и продуктов.
Премьер-министр отметил, что с такой инициативой выступили представители волонтерских движений.
«Отмечу, что ситуация с коронавирусной инфекцией требует и неравнодушного отношения всех граждан», - заявил Мишустин.