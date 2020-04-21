СМИ: Трамп остановит выдачу грин-карт

Президент США Дональд Трамп приостановит во вторник выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает издание The New York Times.

Про данным газеты, которая ссылается на правительственные источники, решение главы Белого дома напрямую коснется десятков тысяч людей. Временный запрет на выдачу грин-карт стал еще одной мерой по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее Трамп заявил о том, что в связи с пандемией намерен приостановить иммиграцию в США. Уточнятся, что глава государства имел в виду запрет въезда по рабочим визам. Тем, кто уже работает на территории США, будет предложено заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что он не занимает рабочие места американцев.