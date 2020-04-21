В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах

Космонавты могут приступать к работе на других планетах на четвертые сутки после посадки. К таким выводам пришли российские эксперты из Центра подготовки космонавтов, которые провели соответствующее исследования.

Согласно их выводам, здоровому человеку необходимо около трех суток ля того, чтобы восстановить силы после межпланетного путешествия.

«Согласно данным, полученным благодаря проведению послеполетных исследований с участием космонавтов, есть экспериментальное подтверждение тому, что на четвертые сутки после длительного полета в условиях, близких к штатным, космонавты способны выполнять тяжелую инопланетную деятельность с физическими нагрузками», - сообщает РИА Новости, со ссылкой на экспертов Центра подготовки космонавтов.

Исследованием человеческих возможностей после длительных полетов в России занимаются с 2013 года. Тогда, после посадки кораблей «Союз» в Казахстане начали проводить полевые тесты.

Исследователей интересовало, насколько космонавты будут в состоянии открыть переходные люди корабля, свободно перемещаться по лестнице, работать со специальным инструментом.