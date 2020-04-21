Число случаев коронавируса в США превысило 800 тысяч
От COVID-19 в Соединенных Штатах скончались 43 630 человек.
© Фото: Joel Marklund, globallookpress
Число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 800 тысяч. Об этом говорится в сообщении университета Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику.
По данным университета, COVID-19 в Соединенных Штатах сейчас инфицированы 810 561 человек. Скончались - 43 630.
Стоит отметить, что, согласно официальной статистике, в настоящий момент США лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от коронавируса.
По последней информации Всемирной организации здравоохранения, всего в мире COVID-19 заражено 2 397 216 человек. Свыше 162 тысяч заболевших умерли.