Цена нефти WTI выросла на 124% на закрытии торгов
Днем ранее стоимость нефти WTI впервые стала отрицательной, упав до -40$ за баррель.
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Стоимость майских фьючерсов американской нефти WTI на закрытии торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросла на 124%. Ее цена составила 10$ за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Днем ранее стоимость нефти WTI впервые стала отрицательной, упав до -40$ за баррель.
Глава Минэнерго РФ призвал не драматизировать ситуацию, так как речь идет о бумажном рынке, а не о торговле физической нефтью. По его словам, давление на нефтяной рынок будет сохраняться до вступления в силу соглашения ОПЕК+ в мае.