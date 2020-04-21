Грузовики смогут ездить по Подмосковью без цифровых пропусков

Грузовые автомобили смогут ездить по территории Московской области в период с 22.00 вечера до 6.00 утра без цифровых пропусков. Это следует из постановления подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

«Внести в Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности... в подпункте 4 пункта 3 после слов "сведений об оформленных пропусках" дополнить словами ", а также случаев передвижения грузового автотранспорта с 22.00 до 6.00 по территории Московской области"», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства МО.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса был введен в Подмосковье 13 марта. С 15 апреля для передвижения по региону водители обязаны получать специальные цифровые пропуска.