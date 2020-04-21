В РПЦ озвучили причину гибели настоятеля Елоховского собора
Отцу Александру Агейкину было 48 лет.
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Настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.
«На 49-м году жизни отошел ко Господу настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы протоиерей Александр Агейкин. Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно о заражении новым типом коронавируса священников нескольких московских храмов. Их клир направили на обязательную самоизоляцию.