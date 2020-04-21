Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо и призвал остальных мужчин последовать его примеру. Кадры обращения руководителя региона были опубликованы в его Instagram.

Ранее на заседании оперативного штаба под руководством Кадырова жители республики через Интернет попросили его открыть парикмахерские. В ответ глава Чечни посоветовал мужчинам побриться наголо, а спустя какое-то время подал личный пример.

«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки... Побрейте свои головы», - говорит Кадыров на видеозаписи.

В конце марта в связи с пандемией коронавируса в Чечне были закрыта рестораны, салоны красоты и развлекательные заведения. По данным регионального Минздрава, сейчас в республике зафиксировано 303 случая инфицирования COVID-19, пять человек скончались.