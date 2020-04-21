Губернатор Подмосковья спрогнозировал развитие ситуации с COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев спрогнозировал улучшение ситуации с коронавирусом в ближайшие две-три недели. По его словам, это должно случиться благодаря принятым мерам профилактики.

«Неделя-две-три - мы, конечно, будем видеть улучшения благодаря нашему ответственному поведению», - сказал он.

В интервью каналу «Россия 24» он добавил, что количество новых инфицированных необходимо снизить на 10%. Воробьев уточнил, что режим самоизоляции, вероятно, будет продлен на майские праздники.

В России на данный момент насчитывается более 52 тысяч заболевших COVID-19. В Московской области их количество превышает 5,9 тысячи.