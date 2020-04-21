В Мосгордуме разъяснили порядок контроля за лицами с ОРВИ в Москве

В Москве лиц с ОРВИ, которые нарушили предписанный медиками карантин, будут штрафовать наравне с гражданами, зараженными коронавирусом. Об этом рассказал руководитель комиссии Мосгордумы Кирилл Щитов.

«В данном случае граждане тоже будут подписывать добровольное согласие о том, что они понимают риск и опасность в случае подтверждения коронавируса и готовы соблюдать правила лечения на дому», - приводит РИА Новости его слова.

Щитов добавил, что такие граждане будут обязаны передать свою фотографию для внесения ее в базу системы интеллектуального распознавания лиц, благодаря чему их передвижение можно будет контролировать. При этом депутат уточнил, что штраф будет выписан и в том случае, если человек нарушит правила с использованием автомобиля, поскольку его зафиксируют дорожные камеры.

Если же лицам с симптомами ОРВИ понадобится посетить лечебное учреждение, то, по словам представителя Мосгордумы, для этих целей они могут оформить цифровой пропуск.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но без подтвержденного коронавирусного диагноза обязали соблюдать самоизоляцию, как и в случаях заражения COVID-19. Соответствующий указ подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.