Не ввезти COVID-19: на Крымском мосту появился блокпост

На Крымском мосту появился блокпост, где будут проверять всех въезжающих на полуостров. Цель - не допустить ввоз коронавируса в Крым.

У водителей и пассажиров будут проверять температуру бесконтактным термометром, а также собирать первичные данные. Если будет выявлена высокая температура, человека доставят в инфекционное отделение.

На посту работает четыре медицинских сотрудника.

Крым с сегодняшнего дня перешел на режим самоизоляции. Только за сутки в стране был зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Всего в России COVID-19 болеют 3548 человек.