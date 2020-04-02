Не ввезти COVID-19: на Крымском мосту появился блокпост
Там будут проверять весь транспорт, чтобы не допустить завода коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На Крымском мосту появился блокпост, где будут проверять всех въезжающих на полуостров. Цель - не допустить ввоз коронавируса в Крым.
У водителей и пассажиров будут проверять температуру бесконтактным термометром, а также собирать первичные данные. Если будет выявлена высокая температура, человека доставят в инфекционное отделение.
На посту работает четыре медицинских сотрудника.
Крым с сегодняшнего дня перешел на режим самоизоляции. Только за сутки в стране был зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Всего в России COVID-19 болеют 3548 человек.