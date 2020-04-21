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В правительстве сообщили о подготовке новых мер поддержки бизнеса

Роман Захаров
20:43 21.04.2020
По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, все социальные обязательства в России будут исполнены.
В правительстве сообщили о подготовке новых мер поддержки бизнеса
© Фото: pixabay

Российское правительство занимается разработкой третьего и четвертого пакетов мер поддержки бизнеса. Такое заявление сделал руководитель Минэкономразвития Максим Решетников.

«Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять - мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно», - сказал министр в эфире Первого канала.

При этом глава экономического ведомства добавил, что выход из кризиса не произойдет быстро. Решетников также предупредил, что восстановление экономики будет поэтапным.

В то же время, по словам министра, все социальные обязательства в РФ будут исполнены.

Ранее Решетников исключил, что повторение дефолта 1998 года в России. Министр отметил, что у нашей страны есть опыт преодоления подобных трудностей, приведя в пример 2008 и 2014 годы. 

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