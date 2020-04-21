Шойгу передал госпиталям Тывы маски, тесты и антисептики

Министр обороны России Сергей Шойгу передал инфекционным госпиталям республики Тыва защитные средства для борьбы с коронавирусом. Информацию об этом обнародовала пресс-служба министерства.

Помощь в аэропорт Кызыла доставили самолетом Ан-26 ВКС РФ. Почти 220 тысяч медицинских масок и еще большее количество антисептиков и экспресс-тестов министр приобрел на собственные средства.

Подарок уже передан в медицинские учреждения республики.

В Тыве COVID-19 подтвержден у семи человек, еще восемь находятся под наблюдением. В целом в России инфицированных более 52 тысяч человек.