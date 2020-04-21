«Не стоит драматизировать»: Новак прокомментировал падение цен на нефть WTI

В связи с падением котировок нефти WTI не стоит драматизировать ситуацию. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак, отметив, что речь идет лишь о бумажном рынке.

«Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью», - объяснил он.

Руководитель ведомства при этом добавил, что давление на нефтяной рынок будет сохраняться до начала соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи «черного золота» странами вне соглашения и облегчения ограничений.

Кроме того, по словам Новака, страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией на рынке нефти и в случае необходимости у них есть все возможности для реагирования.

Двадцатого апреля к окончанию торгов стоимость майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300% и достигла минус 37,63 доллара за баррель. Упали также цены майских фьючерсов нефти марки Brent по отношению к ценам при закрытии предыдущей сессии.