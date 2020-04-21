Минздрав: медработники должны ограничить все контакты за пределами больниц

Медицинские работники должны минимизировать свои контакты вне медучреждений для исключения риска заражения COVID-19. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

«Медицинские работники должны минимизировать контакты вне медорганизаций, чтобы исключить возможность инфицирования», - сказал он.

По словам Мурашко, важно правильно организовать защиту медперсонала и пациентов, в частности, обеспечить их достаточным количеством масок, сообщает пресс-служба министерства. Глава ведомства добавил, что Национальный институт качества Росздравнадзора разработал чек-листы, которые помогут поликлиникам и стационарам оценить свою противоэпидемическую готовность.