Минздрав: медработники должны ограничить все контакты за пределами больниц
По словам главы ведомства Михаила Мурашко, важно правильно организовать защиту персонала и пациентов и медучреждений от COVID-19.
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Медицинские работники должны минимизировать свои контакты вне медучреждений для исключения риска заражения COVID-19. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.
«Медицинские работники должны минимизировать контакты вне медорганизаций, чтобы исключить возможность инфицирования», - сказал он.
По словам Мурашко, важно правильно организовать защиту медперсонала и пациентов, в частности, обеспечить их достаточным количеством масок, сообщает пресс-служба министерства. Глава ведомства добавил, что Национальный институт качества Росздравнадзора разработал чек-листы, которые помогут поликлиникам и стационарам оценить свою противоэпидемическую готовность.