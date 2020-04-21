Более двух миллионов человек в РФ получат бесплатные продуктовые наборы

Свыше двух миллионов человек в РФ получат бесплатные продуктовые наборы в рамках проекта «Продуктовая помощь». Об этом рассказал руководитель акции «Мы вместе» и всероссийского движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Общественник отметил, что за месяц проведения акции на ее горячую линию позвонили более 1,7 миллиона раз, было оформлено примерно 190 тысяч обращений, 128 тысяч из которых к настоящему моменту исполнены.

«У нас, можно сказать, активно реализуется проект "Продуктовая помощь" в рамках всероссийской акции "Мы вместе", как раз в рамках которого более 2 миллионов человек получат бесплатные продуктовые наборы», - приводит РИА Новости слова Савчука.

Волонтер также напомнил, что в минувший четверг в рамках акции был запущен отдельный блок для оказания помощи медицинским работникам.