Назван главный секрет успеха китайцев в борьбе с COVID-19

Китай стал первой страной, столкнувшейся с новой инфекцией COVID-2019, однако справился с коронавирусом лучше, чем многие цивилизованные государства, в которые пандемия пришла гораздо позже. Во многом избежать большого количества зараженных и жертв в КНР получилось благодаря осознанности самих граждан. На это обратил внимание журналист Александр Копысов.

«Когда коронавирус бушевал в Китае, помощи не было. Китай в одиночку справился с ситуацией. Более того, многие вещи пришлось искать прямо на ходу. Что меня тогда поразило - это колоссальная помощь добровольцев. В каждом дворе были люди, которые дежурили, люди, которые проверяли машины на улицах. То есть без общей дисциплины никакого бы успеха не было», - рассказал журналист во время прямого включения из Китая в программе «Открытый эфир».

В Китае постепенно налаживается нормальная жизнь. Но ученые не исключают повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако по мнению Копысова, Китай готов к такому развитию сценария.

«Сейчас вы видите, что некоторые люди ходят по улице, сидят в ресторане, но если не дай Бог будет ухудшение. все больницы, которые сейчас законсервированы, опять будут открыты. Китай уже отработал систему быстрого реагирования», - отметил он.

По последним данным на 20 апреля, в Китае в общей сложности было зафиксировано 82 758 случаев заболевания и 4 632 смертельных исхода.