Взрыв и пламя: мощный пожар на химзаводе в Китае попал на видео

Взрыв и возгорание произошли на химическом заводе в городском округе Ляньюньган провинции Цзянсу в Китае. На место прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи, информации о жертвах и пострадавших не сообщается.

На видеоролике, опубликованном в Сети, слышны громкие хлопки и видна яркая вспышка.

Инцидент произошел около 21.10 (16.10 мск) 21 апреля на производстве карбида кремния. Очевидец сообщил, что на месте происшествия находилось не менее восьми рабочих, пишет китайская газета Wen Wei Po.

По информации местных властей, на заводе случился пожар, который удалось потушить, жертв нет. На месте по-прежнему работает спасательная группа.