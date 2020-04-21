На передовой войны с вирусом: как российских медиков снабжают для борьбы с COVID-19

Центральная подстанция скорой медицинской помощи города Новосибирск сейчас работает в штатном режиме. Но еще пару дней назад некоторые бригады были в панике, так как один из фельдшеров заразился коронавирусной инфекцией. По рассказам медицинского работника, на вызов он отправился без серьезной защиты. При себе были маска, шапочка, перчатки и хирургический халат - одноразовые.

«На тот момент нам не хватало респираторов и противочумных костюмов. Я подходил в отдел обеспечения, спрашивал, будут ли нам выдавать респираторы они сказали, что пока этого нет и неизвестно, когда это появится», - объяснил «Звезде» фельдшер по имени Дмитрий.

В региональном министерстве здравоохранения заявляют, что медработник был в неопасности. По мнению сотрудников ведомства, медицинская маска и негерметичный халат - тоже защита.

«В любом случае, средства индивидуальной защиты у него были. Я считаю, что все наши медицинские работники должны быть максимально защищены. И оказывать помощь пациентам в средствах индивидуальной защиты», - уверена заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Между тем, на помощь новосибирским медикам пришли волонтеры. Они сами сделали и привезли врачам защитные средства.

А в одной из больниц Нижнего Новгорода, по словам ее сотрудников, в чистой зоне совсем нестерильно. На полу лежат защитные костюмы, в которых встречали инфицированных пациентов. И это при том, что некоторые костюмы подлежат обязательной утилизации. Много вопросов вызывают и респираторы, в которых работают медики.

«Мы их снимаем, замачиваем, сушим на батарее и потом надеваем заново. Миша поносил, Саша поносил, потом Даниил надел и пошел в COVID-инфекцию», - рассказали специалисты.

Сегодня на совещании с участием глав регионов обсуждался вопрос обеспечения врачей индивидуальными средствами защиты. Ранее президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что первоочередная задача - защитить от заражения именно медиков. Они же первыми получат вакцину от коронавирусной инфекции.