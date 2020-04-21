Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума - 73,4 года. По данным Минздрава России, это связано с уменьшением смертности населения трудоспособного возраста.

Так, в прошлом году снижение составило 3,5% у мужчин и 2,1% у женщин. Таким образом, в этом сегменте, говорится в сообщении ведомства, удалось «дополнительно сохранить» 13,6 тысячи жизней.

В декабре бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала о том, что в 2019 году удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности. Он составил 4,8 на тысячу новорожденных.