Путин и Эрдоган поддержали суверенитет Сирии
Лидеры отметили важность дальнейшего тесного взаимодействия России и Турции по военным и дипломатическим каналам.
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил взаимодействие Москвы и Анкары по Сирии, в частности, по ситуации в Идлибе. Об этом сообщили в Кремле.
Речь шла о дополнительном протоколе к Сочинскому меморандуму, принятому в ходе встречи Путина и Эрдогана в Москве 5 марта.
Лидеры двух стран отметили необходимость сохранения национального суверенитета и целостности Сирии.
Напомним, 5 марта в Кремле состоялась встреча Путина и Эрдогана. Переговоры продолжались более шести часов. Сначала лидеры беседовали за закрытыми дверями, потом подключились главы МИД и Минобороны. Обсуждали ситуацию в Идлибе. По итогам встречи стороны согласовали совместный документ.