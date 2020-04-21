Путин и Эрдоган поддержали суверенитет Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил взаимодействие Москвы и Анкары по Сирии, в частности, по ситуации в Идлибе. Об этом сообщили в Кремле.

Речь шла о дополнительном протоколе к Сочинскому меморандуму, принятому в ходе встречи Путина и Эрдогана в Москве 5 марта.

Лидеры двух стран отметили необходимость сохранения национального суверенитета и целостности Сирии.

Напомним, 5 марта в Кремле состоялась встреча Путина и Эрдогана. Переговоры продолжались более шести часов. Сначала лидеры беседовали за закрытыми дверями, потом подключились главы МИД и Минобороны. Обсуждали ситуацию в Идлибе. По итогам встречи стороны согласовали совместный документ.