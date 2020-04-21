Путин и Роухани выразили обоюдный настрой на взаимодействие для достижения долгосрочного урегулирования в Сирии

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани выразили обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие для достижения долгосрочного урегулирования в Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«При обмене мнениями по ситуации в Сирии выражен обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие в целях достижения долгосрочного урегулирования в этой стране, прежде всего в рамках доказавшего свою эффективность астанинского формата», - информирует Кремль.

Также стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе крупные проекты в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

Ранее Роухани предложил Путину провести очередной саммит в астанинском формате на территории Ирана.