Путин и Роухани выразили обоюдный настрой на взаимодействие для достижения долгосрочного урегулирования в Сирии
Также стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе крупные проекты в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта.
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress, Пресс-служба президента
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани выразили обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие для достижения долгосрочного урегулирования в Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
«При обмене мнениями по ситуации в Сирии выражен обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие в целях достижения долгосрочного урегулирования в этой стране, прежде всего в рамках доказавшего свою эффективность астанинского формата», - информирует Кремль.
Также стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе крупные проекты в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта.
Ранее Роухани предложил Путину провести очередной саммит в астанинском формате на территории Ирана.