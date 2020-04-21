Греф исключил возможность изъятия вкладов россиян

Средства вкладчиков в российских банках находятся в безопасности. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф, отметив, что ресурсов у государства достаточно, чтобы выполнять свои обязательства.

Греф добавил, что сейчас Россия находится в финансовой и экономической форме, не сравнимой с той, что была в последние годы советского периода.

«Честно сказать, вопрос даже не в этом, вопрос в том, что никаких условий для этого (изъятия вкладов у населения. - Прим. ред.) сейчас просто не существует», - заявил глава Сбербанка в интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

По мнению Германа Грефа, в данный период в принципе невозможны «заморозка» вкладов или их принудительный перевод из одной валюты в другую, так как существует Фонд национального благосостояния, уровень государственного долга по отношению к ВВП незначительный, а объем золотовалютных резервов достаточен для исполнения всех обязательств в случае надобности.

«Если говорить о тревогах, которые испытывают люди по поводу валюты (вкладов. - Прим. ред.)... Никогда в истории России и СССР не было таких золотовалютных резервов, которые есть сегодня», - подчеркнул он.

Кроме того, руководитель кредитной организации сообщил, что аналитики Сбербанка рассчитали пик эпидемии коронавируса в РФ, который, по их данным, придется на май.